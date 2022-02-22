Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто не может утверждать, что киевский режим, начиная с государственного переворота в 2014-м году, представляет весь народ, проживающий на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, многие украинские регионы отвергли госпереворот, после которого последовали трагические страницы в истории украинского государства. И то, что произошло в Крыму, и события на востоке Украине демонстрируют, насколько отвергнуто украинское правительство, добавил глава МИД РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник ратифицировал договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией.