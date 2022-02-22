В МИД усомнились в том, что Запад не ввел бы санкции против России без признания Донбасса

Вряд ли Запад не стал бы вводить санкции в отношении России, если бы она не стала признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Очень важный момент. Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется [после признания Россией ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы… Было бы обязательно», — сказала Захарова.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россию после признания независимости ДНР и ЛНР ждут новые санкции, трудности и политическое давление.