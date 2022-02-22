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США не станут поставлять на Украину ядерное оружие

Постпред США при ООН: Вашингтон не станет поставлять Киеву ядерное оружие

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Mike Segar/Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву ядерное оружие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) утверждал, что Украина пытается получить ядерное оружие от Запада. Украина одна из четырех стран в мире, которые добровольно отказались от ядерного оружия. Ни США, ни наши союзники не имеют намерения предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого», — сказал она.

Ранее Путин в распространенном в понедельник, 21 февраля, обращении к россиянам, в котором он сообщил о признании ЛНР и ДНР, заявил, что угроза Украины создать собственной ядерное оружие — «не пустая бравада».

«Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени», — отметил глава государства.

На заседании Томас-Гринфилд также сказала, что Путин решением признать ДНР и ЛНР «порвал в клочья» минские соглашения.

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