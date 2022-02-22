Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Задача сил зла стравить нас»: Захарова — о ситуации... 04:59
Кулеба и Боррель обсудили реакцию на признание Россией ДНР и ЛНР 04:53
В Крыму заявили о готовности России к любым санкциям из-за Донбасса 04:49
Хоккеист сборной России рассказал, что изменил бы в финале против финнов... 04:39
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта Донбасса 04:33
В парламенте Чехии оценили признание Россией ЛНР и ДНР 04:30
Врач объяснил запах гари после COVID-19 04:27
Британские СМИ: финал ЛЧ могут перенести из Петербурга на фоне конфликта России... 04:21
США распорядились о вывозе оставшихся на Украине дипломатов в Польшу 04:11
Президент Никарагуа прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР 04:09

Зеленский прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР

Зеленский: признание независимости ЛНР и ДНР означает выход РФ из минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он рассказал в видеообращении к нации.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России», — рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что признание независимости самопровозглашенных республик может означать выход РФ из минских соглашений.

Зеленский отметил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», — заявил Зеленский.

Он также призвал провести саммит «нормандской четверки», Совет Безопасности ООН и заседание ОБСЕ. Зеленский подчеркнул, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть