Зеленский прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он рассказал в видеообращении к нации.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России», — рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что признание независимости самопровозглашенных республик может означать выход РФ из минских соглашений.

Зеленский отметил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», — заявил Зеленский.

Он также призвал провести саммит «нормандской четверки», Совет Безопасности ООН и заседание ОБСЕ. Зеленский подчеркнул, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.