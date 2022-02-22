Блинкен: признание Россией ДНР и ЛНР означает ее полный отказ от минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР означает полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь указал, что такой шаг Москвы влечет за собой необходимость стремительного и твердого ответа. По его словам, США с партнерами примут «надлежащие меры».

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также генсек ООН назвал признание ДНР и ЛНР нарушением целостности Украины.