Президент Грузии назвала признание ДНР и ЛНР повторением сценария 2008 года

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, сравнив происходящее событиями 2008 года, когда российские власти признали Абхазию и Южную Осетию. Глава государства сообщила об этом в Twitter.

«Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии — прим. ред.)», — написала Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия выступает за территориальную целостность Украины и «стоит рядом» с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее МИД Германии назвал признание ДНР и ЛНР нарушением международного права и призвал Кремль отменить это решение.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на ряд ограничений в отношении Донецка и Луганска.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.