Вучич заявил, что решение Путина о признании ДНР и ЛНР «меняет мировой порядок»

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил в эфире телеканала TV Pink.

«Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — сказал он.

По его словам, 85% сербов будут на стороне России, «что бы ни произошло».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия поддерживает признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В понедельник, 21 февраля, Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи. Российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.