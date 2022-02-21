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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о принятии России в НАТО

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по ситуации на Украине заявил, что интересовался позицией США по возможному принятию России в НАТО у тогдашнего президента Билла Клинтона. Трансляцию обращения ведет «Газета.Ru».

«Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — сказал президент.

Путин заявил, что в дальнейшем стало видно, как американцы реально отнеслись к этой возможности.

«Это и поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности — расширение НАТО, выход из Договора по ПРО и так далее. Спрашивается, зачем, ради чего?» — задался вопросом Путин.

Он подчеркнул, что США не только не захотели иметь союзника в лице России, но даже сделали из нее врага, так как им не нужна была такая большая самостоятельная страна, как Россия.

«В этом ответ на все вопросы, это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и соответствующее отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности», — добавил глава государства.

Также в ходе обращения Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО угроза внезапного удара по России «в разы повысится».

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