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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Совфеде назвали сроки рассмотрения документа о признании ДНР и ЛНР

Сенатор Цеков: Совфед рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР после признания Госдумы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Совфед может уже завтра рассмотреть документы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА «Новости».

«Если Госдума рассмотрит этот вопрос на законодательном уровне на заседании во вторник (22 февраля), мы также можем завтра рассмотреть эти документы. Сенаторы готовы», — заявил он.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик в связи с обострением ситуации в Донбассе.

После этого состоялось заседание Совфеда с участием Владимира Путина, на котором собравшиеся выразили мнение о необходимости признания ДНР и ЛНР. Решение по этому вопросу будет принято 22 февраля.

17 февраля в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а затем и о всеобщей мобилизации.

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