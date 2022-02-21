Путин на совещании Совбеза предложил решить вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совбеза РФ решить вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Госдумы, вопрос о признании ДНР и ЛНР», — заявил Путин.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Украина использует Донбасс как разменную карту.
«Эти территории (ЛНР и ДНР) Украине не нужны», — сказал Медведев.
«На территории этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тыс. российских граждан. … Это наши с вами люди», — сказал он.
Медведев добавил, что по его данным, большинство граждан страны выступают за решение о признании.
Путин отметил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса.
21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
В Москве проходит заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. Основные тезисы — в онлайне «Газеты.Ru».