Путин на совещании Совбеза предложил решить вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совбеза РФ решить вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Госдумы, вопрос о признании ДНР и ЛНР», — заявил Путин.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Украина использует Донбасс как разменную карту.

«Эти территории (ЛНР и ДНР) Украине не нужны», — сказал Медведев.

«На территории этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тыс. российских граждан. … Это наши с вами люди», — сказал он.

Медведев добавил, что по его данным, большинство граждан страны выступают за решение о признании.

Путин отметил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

В Москве проходит заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. Основные тезисы — в онлайне «Газеты.Ru».