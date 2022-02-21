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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Директор ФСБ прокомментировал инцидент с диверсионной группой ВСУ в Ростовской области

Директор ФСБ Бортников: один военнослужащий Украины захвачен в плен после боя на границе

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После боя на российско-украинской границе один военнослужащий Украины захвачен в плен. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, сотрудники ФСБ совместно с Минобороны уничтожили две диверсионные группы с Украины, вышедшие на границу с Россией. Касаясь темы беженцев с территории Донбасса, Бортников сообщил, что на утро понедельника в Россию прибыло уже 68,5 тыс. жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Глава спецслужбы также рассказал, что Россия зафиксировала случаи попадания снарядов ВСУ на территорию РФ, прежде всего в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) и Пограничная служба ФСБ России предотвратили нарушение государственной границы РФ диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины в Ростовской области. В пресс-службе ЮВО добавили, что пять нарушителей из состава ДРГ были уничтожены. Российские военнослужащие и пограничники в результате инцидента не пострадали.

Накануне сообщалось, что с территории Украины был выпущен снаряд, который попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. В результате здание было полностью разрушено, пострадавших нет. Позднее ФСБ опубликовала видео с погранпунктом, разрушенным снарядом ВСУ.

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