Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад

Президент Украины Владимир Зеленский осудил западных союзников Киева за недостаточную помощь в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Politico.

«Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников», — отмечается в тексте статьи.

Украинский президент, не называя имен, «уколол» Германию за отсутствие военной помощи его стране в виде летального оружия и «бросил тень» на США за их отказ ввести превентивные антироссийские санкции, говорится в материале.

Кроме того, Зеленский выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также утверждал, что при обстрелах в Донбассе «никто не ранен и не убит».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько людей погибли в регионе в последние годы из-за действий Киева.