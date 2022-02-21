Путин: Байден заверил, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды «завтра»

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, что американский коллега Джозеф Байден заверил об отсутствии у НАТО стремлений принять Украину в ближайшее время. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», — сказал Путин.

При этом, по мнению Путина, такой шаг НАТО не будет уступкой со стороны организации, а частью планов западных стран по подготовке Киева к предстоящему принятию страны в альянс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны ряда европейских стран из числа членов альянса.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что альянс не устанавливает конкретных сроков возможного присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение вправе принимать только члены альянса и Киев.