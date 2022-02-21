Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов сделал замечание российским... 18:11
Астрономы рассказали, как телескоп James Webb сможет искать инопланетные цивилизации 18:07
Бородина раскритиковала мужчин, уделяющих много внимания соцсетям 18:05
Володин объяснил причину обращения Госдумы к президенту о признании республик... 18:04
На авторынке не осталось «живых» автомобилей для бюджета в 500... 18:02
Шойгу заявил, что Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у ДНР и ЛНР 17:59
Путин на совещании Совбеза предложил решить вопрос о признании ДНР и ЛНР 17:58
Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за сбывшихся предсказаний 17:57
Козак обвинил Киев в «изобретении схем» для невыполнения минских... 17:56
Кожевников о серебре сборной России: нормальная ситуация для нынешнего состояния... 17:54

Путин: Байден заверил, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды «завтра»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, что американский коллега Джозеф Байден заверил об отсутствии у НАТО стремлений принять Украину в ближайшее время. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», — сказал Путин.

При этом, по мнению Путина, такой шаг НАТО не будет уступкой со стороны организации, а частью планов западных стран по подготовке Киева к предстоящему принятию страны в альянс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны ряда европейских стран из числа членов альянса.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что альянс не устанавливает конкретных сроков возможного присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение вправе принимать только члены альянса и Киев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть