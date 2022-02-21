Порошенко предложил обсудить на саммите РФ и США вопрос отправки миротворцев ООН в Донбасс

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил киевским властям инициировать включение в повестку возможного саммита Россия-США вопроса об отправке в Донбасс миротворческого контингента Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он намерен передать украинскому президент Владимиру Зеленскому развернутые предложения относительно американо-российских переговоров.

«Но первое, что нам надо сделать, чтобы снять напряжение, — это поставить на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса голубых касок ООН», — сказал политик на согласительном совете депутатский фракций и групп Верховной рады.

По мнению Порошенко, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оставит Украине надежду на решение вопроса о «российском вторжении» путем дипломатии. Также саммит может помочь украинской стороне лучше подготовиться «к любому сценарию».

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы отправить миротворцев в Донбасс. По его словам, для отправки миротворцев потребуется согласие Киева.