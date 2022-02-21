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Глава Забайкалья попросил трудоустроить беженцев с Донбасса

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил предприятия региона предложить работу беженцам из Донбасса и помочь им с проживанием. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Попрошу работодателей Забайкальского края — и сельскохозяйственные, и горнодобывающие предприятия, и ЗабЖД (Забайкальская железная дорога. — «Газета.Ru»), — предложить работу беженцам с подходящими специальностями, а также варианты проживания», — отметил Осипов.

По его словам, регион готов просчитать свои возможности, принять беженцев и оказать им любую поддержку.

Ранее стало известно, что у нескольких эвакуированных в Россию жителей Донбасса выявили коронавирус.

В отношении пациентов с положительными тестами принимаются меры вплоть до госпитализации. Так, власти Ростовской области заявили о госпитализации 25 беженцев Донбасса с COVID-19.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий 18 февраля объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Изначально их направляли в Ростовскую область, но позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

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