Зампостпреда РФ в ООН предупредил о последствиях игнорирования обстрелов в Донбассе

Если западные страны не отреагируют на обстрелы в Донбассе со стороны украинских войск, это может привести к тому, что Киев начнет полномасштабное наступление, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире шоу The mother of all talk shows на радио Sputnik.

«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — объяснил Полянский.

Как он отметил, Россия будет рада, если Франции удастся убедить Киев вступить в прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы 21 февраля.