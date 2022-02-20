Захарова поинтересовалась, передавали ли США сообщения о терактах российским коллегам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли США данные о возможных терактах в России местным органам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала она.

Ранее посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в России, но призывает учесть эти данные при составлении личных планов, а также подумать о вариантах эвакуации с российской территории, которые бы не требовали содействия американских властей.