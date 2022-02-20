Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Джонсон заявил Макрону, что «обязательства» Путина говорят о готовности... 00:07
Эдмундс: возникают вопросы в отношении других подопечных Тутберидзе 00:07
Россиянам рассказали, сколько стоит стать видеоблогером 00:00
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине 20.02.2022, 23:57
Капитан сборной России по хоккею: я кайфовал на Олимпиаде 20.02.2022, 23:51
На Украине предложили разместить американские войска на своей... 20.02.2022, 23:49
Роднина считает, что Трусовой не хватает женского катания 20.02.2022, 23:40
В Минобороны РФ отреагировали на сообщение CBS... 20.02.2022, 23:28
В ОБСЕ зафиксировали рост числа обстрелов Донбасса 20.02.2022, 23:27
Стало известно, сколько получат хоккеисты сборной Финляндии за победу... 20.02.2022, 23:20

Захарова поинтересовалась, передавали ли США сообщения о терактах российским коллегам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли США данные о возможных терактах в России местным органам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала она.

Ранее посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в России, но призывает учесть эти данные при составлении личных планов, а также подумать о вариантах эвакуации с российской территории, которые бы не требовали содействия американских властей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть