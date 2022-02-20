Посол Белоруссии: документы по экономическому пространству Минска и Москвы появятся к июлю

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что документы, обеспечивающие работу с 2024 года единого экономического пространства в Союзном государстве, должны быть готовы до июля 2022 года. Об этом он сообщил телеканалу «Беларусь 1».

«Стоит задача уже до 1 июля этого года, чтобы были сделаны все эти документы, которые говорили бы о том, что мы, действительно, реально создадим единое экономическое пространство, единую платформу – я так называю для себя – (она) должна быть создана до 1 января 2024 года, — сказал он.

Ранее в Белоруссии провели российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учения прошли на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Маневры проходили до 20 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии проходят на фоне беспрецедентных угроз национальной безопасности двух стран. Он также говорил, что президент России Владимир Путин не планирует посещать учения.