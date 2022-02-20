Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

Представитель Польши при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адан Халасиньский заявил, что Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ», — рассказал Халасиньский.

По его словам, к участию в заседании приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик.

Ранее постпредство России оказалось удивлено реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины.

Как подчеркнули в сообщении, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, его спецпредставитель по Украине Микко Киннунен и генсек Хельга Шмид «ретранслируют заявления военного командования», по которым «сведения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация».