Япония решила обеспечивать безопасность с учетом отношений США и России

Заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что его страна будет обеспечивать свою безопасность с учетом конфликта между США и Россией.

«Мы можем сказать, что всегда вели откровенный диалог по вопросам безопасности между Японией и Россией. Конечно, мы обращаем большое внимание на безопасность всего региона. Здесь мы всегда будем действовать вместе с нашим союзником США, учитывая их отношения с Россией», — сказал дипломат.

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