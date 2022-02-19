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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Евросоюз пригрозил «очень-очень жесткой» реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР

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Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters

Спикер Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Газете.Ru» рассказал о реакции ЕС в случае, если Россия признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Она [реакция] будет очень плохой. Потому что Россия, подписав минские соглашения, признала суверенитет Украины над этими территориями. Признание Москвой их независимости будет считаться не только нарушением взятых на себя обязательств, это будет тяжелейшим нарушением международного права, которое приведет к серьезной эскалации. Реакция ЕС будет очень-очень жесткой, и мы будем координировать ее с международным сообществом», — сказал он.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте в «Газете.Ru».

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