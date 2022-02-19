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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский потребовал от НАТО честного ответа по вступлению Украины в альянс

Зеленский: несмотря на открытые двери НАТО, вход в альянс для Киева пока воспрещен

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский высказался по поводу заявлений, которые члены НАТО делают по поводу вступления Украины в альянс. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась на его странице в Facebook.

По его словам, Киев заслуживает прямых и честных ответов, в том числе и насчет членства в НАТО.

«Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен», — сказал глава государства.

Он добавил, что, если члены блока не готовы принять Украину в состав организации, нужно сказать об этом честно.

«Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы», — подчеркнул Зеленский.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО не стоит на повестке дня в ближайшем будущем.

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