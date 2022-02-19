Зеленский потребовал от НАТО честного ответа по вступлению Украины в альянс

Украинский президент Владимир Зеленский высказался по поводу заявлений, которые члены НАТО делают по поводу вступления Украины в альянс. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась на его странице в Facebook.

По его словам, Киев заслуживает прямых и честных ответов, в том числе и насчет членства в НАТО.

«Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен», — сказал глава государства.

Он добавил, что, если члены блока не готовы принять Украину в состав организации, нужно сказать об этом честно.

«Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы», — подчеркнул Зеленский.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО не стоит на повестке дня в ближайшем будущем.