Канцлер Германии Шольц: диалог с Россией по вопросам безопасности возможен

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, несмотря на противоречия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нашей задачей остается искать ходы, как бы узки они ни были, которые вели бы к переговорам… И несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные… о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Шольц добавил, что стороны должны «перевести противоречия в разговор».

Ранее глав МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности по понятиям «пацан сказал — пацан сделал».

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.