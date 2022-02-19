Посол Антонов призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса посетить регион

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса посетить регион и лично ознакомиться с тем, как Киев использует там «военную помощь», предоставленную от американской стороны. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

Накануне в Госдепе США заявили, что Вашингтон видит в сообщениях об эвакуации и взрывах в Донбассе предлог для начала операции «под чужим флагом» против Украины.

По словам Антонова, подобные сообщения со стороны официальных американских лиц вызывают недоумение.

«Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину», — отметил российский посол.

Антонов назвал такие заявления «очередным витком американской дезинформационной кампании против России».

Ранее стало известно, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.