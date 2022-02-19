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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина обратилась к Польше по поводу перехваченных переговоров в Донбассе

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обратился к Польше с просьбой прояснить информацию о перехваченных переговорах на польском языке в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Запрос связан с тем, что в ДНР заявили о предотвращении двух диверсий на опасных химических объектах в районе города Горловка, предпринятых диверсионными группами, проникшими с территории, контролируемой украинской стороной.

Ранее Данилов заявил о невозможности возвращения контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения.

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