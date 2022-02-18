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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР и ЛНР отвергли предложения Киева о проведении заседания контактной группы

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики отвергли предложения Киева о проведении заседания контактной группы. Об этом журналистам сообщили глава МИД ДНР Наталья Никонорова и ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего, передает ТАСС.

По их словам, Украина «нагнетает информационную истерию», заявляя об агрессии республик, после чего предлагает встречу, не собираясь принимать мер по предотвращению огня.

«В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира — не стреляйте!» — заявила Никонорова.

Дейнего, в свою очередь, подчеркнул, что ЛНР готова к конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, но «поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом» не намерена.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения Донбасса в Россию из-за угрозы нападения украинской армии. Пушилин отметил, что вооруженные силы ДНР смогут защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако обстрелы населенных пунктов представляют угрозу для жителей республики.

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