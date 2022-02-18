Стрелков усомнился в возможности властей ДНР самостоятельно эвакуировать граждан

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сомневается, что у самопровозглашенной Донецкой народной республики есть достаточно мощностей для организованной эвакуации жителей. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что у местного МЧС может быть недостаточно транспорта для вывоза людей.

«Во-первых, речь о резкой активизации обстрелов прифронтовой зоны. Вряд ли речь идет об эвакуации тех районов, которые не находятся под огнем украинской артиллерии. Во-вторых, от объявления до реализации очень большое расстояние, поскольку никаких средств транспорта в распоряжении МЧС республики для масштабной эвакуации нет. Фактически людям предлагается эвакуироваться полностью самостоятельно, а государственных учреждениям своими силами. Свои силы там мало у кого есть», — сказал он.

Гиркин добавил, что на данный момент эвакуация началась в Докучаевске, потому что этот населенный пункт находится на вероятном направлении одного из ударов украинских вооруженных сил.

«Там эвакуация идет, пока других сообщений об эвакуации у меня реально нет. Какие-то действия предпринимаются в Донецке, но для массовой эвакуации призыва Пушилина мало», — заключил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения Донбасса в Россию из-за угрозы нападения украинской армии. Он добавил, что эвакуация согласована с российскими властями.

«В Ростовской области готовы места для приема и размещения наших граждан», — сказал он.