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Глава ЛНР призвал мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики

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РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики. Его слова передает Луганский информационный центр.

«Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», — сказал он.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики призвал граждан эвакуироваться в Россию. Обращение Пасечника опубликовал Луганский информационный центр.

По его словам, украинская армия сформировала внушительную ударную группировку и, по данным разведки, планирует организовать «глубокий прорыв».

До этого народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ.

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