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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава ДНР заявил о планах Зеленского начать наступление на Донбасс

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили о пресечении попытки украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе Еленовки. Отмечается, что благодаря оперативной работе представителей силовых структур удалось избежать серьезных последствий. Они прибыли после звонка охранника и предотвратили теракт.

Также в ДНР заявили, что командованием Вооруженных сил Украины готовятся диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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