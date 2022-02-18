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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Евросоюз планирует включить в санкционный список до 30 граждан России

FT: ЕС хочет ввести санкции против 27 граждан России в случае «вторжения на Украину

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Global Look Press

Страны Европейского союза планируют ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетического «вторжения» России на территорию Украины. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.

Отмечается, что ввести санкции против 27 россиян предложила дипломатическая служба ЕС, в то время как Польша призвала включить в санкционный список 55 представителей Российской Федерации.

По данным газеты, предварительный санкционный список будет уточнен с учетом обстоятельств.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз по инициативе Италии рассматривает возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Санкции против России
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