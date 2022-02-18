В США посчитали уловкой заявление России об отводе войск от границ Украины

Власти США обладают разведданными о том, что отвод российских войск с учений, в том числе от западных границ, является «уловкой» для того, чтобы ввести Соединенные Штаты и другие страны «в заблуждение». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех неназванных чиновников.

По словам одного из них, Вашингтон обладает «достоверной информацией» о том, что заявления России являются частью дезинформации. Два других собеседника издания рассказали о дополнительных разведданных, которые свидетельствуют о предполагаемом «намерении» России инсценировать химическую атаку на местных жителей и обвинить в этом американцев.

Источники WP утверждают, что Россия по-прежнему наращивает военные силы на границе с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Помимо этого, Вашингтон обеспокоен российско-белорусскими учениями «Союзная решимость» на территории республики, которые проходят «на доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут использоваться как прикрытие для нападения на Украину, заключает газета.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее Politico сообщало, что Россия начнет вторжение на Украину после 20 февраля. До этого это издание обещало о нападении 16 февраля.