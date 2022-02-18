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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред США в ООН обвинила Россию во «вторжении» в Восточную Европу

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Россия «вторгалась» в Восточную Европу

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Lev Radin/Global Look Press

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, аргументируя российские планы по «нападению» на Украину, в интервью CNN заявила о том, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не уточнив при этом, о каких регионах идет речь. Расшифровку интервью опубликовало постпредство США при ООН.

Ведущий рассказал, что его знакомые украинцы в США не верят в то, что Россия собирается начать полномасштабное вторжение на Украину, такого же мнения, по его словам, придерживаются его коллеги на востоке Украины.

«В чем здесь нестыковка?» — задался вопросом он.

В ответ на это Томас-Гринфилд отметила, что происходящее вокруг Украины интерпретируется по-разному.

«Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что если российское «вторжение» все-таки не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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