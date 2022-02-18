В МИД России заявили, что США потворствуют геноциду русских на Украине

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США поддерживают насильственное превращение русских в украинцев на Украине, сообщается на странице российского посольства в Facebook.

«Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» — спрашивает Антонов.

Он указал на политику двойных стандартов со стороны Соединенных Штатов.

«Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток. А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой», — заявил Антонов.

Ранее госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе.