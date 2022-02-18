Еврейские организации осудили Илона Маска

Илон Маск, сравнивший канадского премьера Джастина Трюдо с Гитлером, попал под критику еврейских организаций по всему миру, сообщает РИА «Новости».

Маск разместил в своем аккаунте в Twitter мем — картинку в виде фотографии Адольфа Гитлера и подписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет».

Впоследствии, Маск удалил твит — предполагается, что он опубликовал картинку в насмешку над санкциями против криптовалютных транзакций, направленных на помощь дальнобойщикам, участвующим в антиковидных протестах.

«Илон Маск поступил крайне неразумно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свою точку зрения в социальных сетях <...> Он должен немедленно извиниться», — отреагировали в Американском еврейском комитете.

Кроме того, поступок Маска осудили в музее Освенцима.

«Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил консервативную оппозицию в потворстве «людям со свастиками» из-за поддержки ими протестующих дальнобойщиков.