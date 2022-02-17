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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИДе назвали опасными рассуждения о «вторжении» России на Украину

Замглавы МИД РФ Вершинин: рассуждения о «вторжении» России на Украину безосновательны и опасны

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН назвал безосновательными и опасными инсинуации о якобы планах нападения РФ на Украину, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такими заявлениями Запад услужливо предлагает России военные сценарии.

Ранее Politico назвало новую дату предполагаемого «вторжения» России на Украину. По данным источников издания, это может случиться после 20 февраля. До этого, ссылаясь на заявление американского президента Джо Байдена, оно сообщало, что «вторжение» начнется 16 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти сообщения, предложила западным СМИ огласить график российских «вторжений».

Между тем на Украине просят западных политиков и СМИ не сеять панику, так как это вредит украинской экономике.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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