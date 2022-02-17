В МИД РФ объяснили, почему сайт ведомства недоступен

МИД РФ пояснил, что сайт ведомства недоступен ввиду некачественной работы технических служб. Об этом сообщает ТАСС.

«Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб», — заявили в министерстве.

Накануне сайт МИД России после публикации российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности начал работать со сбоями, позже ресурс и вовсе оказался недоступен. Пользователи сделали предположение, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с документом.

Министерство считает неприемлемыми требования о выводе войск из российских территорий, которые граничат с Украиной.

Ранее власти США получили 11-страничный письменный ответ России по тематике гарантий безопасности. Теперь российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.