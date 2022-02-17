Вашингтон пообещал ответить РФ на высылку заместителя посла США

В Вашингтоне считают, что высылка заместителя посла в России Барта Гормана была необоснованной и обещают в скором времени ответить на это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц подтвердил агентству информацию о высылке дипломата.

«Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет», — сказал Ребхольц.

Ранее Москва приняла решение выслать Гормана из РФ — о высылке стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита. Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.