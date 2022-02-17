В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением минских соглашений

Министры обороны стран-членов НАТО 18 февраля на встрече в Брюсселе обсудили инициативу Госдумы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

«Мы все согласны с тем, что это было бы еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также минских соглашений, подрывающим усилия по поиску политического решения в рамках «нормандского формата», — подчеркнул генсек на пресс-конференции по итогам совещания.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае признания независимости республик Донбасса Россия нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.