На Украине рассказали, что думают о переговорах Киева с Москвой

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский рассказал о готовности Украины к переговорам с Россией

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова принять участие в переговорах с Россией для установления мира в любом формате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, Москва якобы не демонстрирует Киеву готовности к настоящему разговору.

«Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась», — объяснил Зеленский.

Однако после того, как Украина поднимает тему с переговорами с РФ, ситуация не развивается, подчеркнул президент Зеленский.

«Я готов на любой формат», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил устроить трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Местом переговоров могли бы стать Стамбул или Анкара.

Так, Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским. По словам представителя Кремля, для проведения таких переговоров нужно определить их цель.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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