Лавров назвал сроки публикации ответа Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности

Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон; это произойдет 17 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, передает РИА «Новости».

«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», — сказал российский министр.

15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.