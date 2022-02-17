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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава минобороны Украины допустил признание Россией ДНР и ЛНР

Глава минобороны Украины Резников: Москва будет шантажировать Киев признанием ДНР и ЛНР

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Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать. Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю – не признаю», — ответил украинский министр на соответствующий вопрос журналиста агентства «РБК-Украина».

Резников считает, что в случае признания независимости республик Донбасса Россия нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять. По его словам, минские договоренности не идеальны, поэтому выполнение всех их пунктов пока не представляется возможным.

Министр также добавил, что Киев якобы пытаются заставить выполнить эти соглашения «по сценарию Кремля».

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Ранее министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Совету Безопасности ООН обсудить обращение Госдумы по республикам Донбасса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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