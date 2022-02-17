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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров заявил, что эскалация на Украине развивается лишь в «мозгах» Запада

Лавров: ситуация с эскалацией на Украине развивается не в России, а в «мозгах» Запада

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Pavlo Palamarchuk/AP

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией на Украине развивается не в России, а в головах на Западе, поэтому обращаться за вопросами нужно туда. Слова главы МИД РФ приводит РИА «Новости».

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин (генсек НАТО Йенс) Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справится с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им», — сказал Лавров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Он отметил, что Россия готова применить силу для достижения своих целей, а члены НАТО должны быть к этому готовы. Столтенберг добавил, что альянс продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии.

До этого американская газета Politico написала, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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