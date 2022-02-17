Крымские белорусы пригласили Лукашенко посетить полуостров

Роман Чегринец, руководитель общественной организации «Белорусы Крыма», рассказал РИА «Новости», что он пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить полуостров и предложил конкретную дату для визита.

«Мы неоднократно приглашали президента Республики Беларусь и различные официальные лица страны посетить Крым. Одной из основных дат, которые мы предлагаем, это восьмая годовщина Крымской весны», — сказал глава региональной национально-культурной автономии белорусов.

По его словам, приезд Лукашенко будет возможен не раньше завершения республиканского референдума в Белоруссии. Однако с марта текущего года ожидаются «сюрпризы».

«Мы не только ждем гостей, но и, возможно, сделаем интересный выезд известных крымчан в Республику Беларусь», — пояснил Чегринец.

Ранее Лукашенко объявил, что признает российскую принадлежность Крыма, а также Абхазию и Южную Осетию, как только поймет, что в этом существует необходимость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Белоруссия самостоятельно примет решение, связанное с признанием полуострова.

В ноябре 2021 года президент Лукашенко рассказал, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. При этом западные страны не признали итоги голосования.