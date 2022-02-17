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СМИ сообщили о планах Байдена запросить у конгресса $770 млрд на оборону

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса более $770 млрд на оборону на 2023 финансовый год, который начнется 1 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации собеседников агентства, официально глава государства представит этот запрос в ближайшие месяцы, окончательная сумма при этом может измениться.

Пентагону будет выделено порядка $773 млрд, а с учетом трат на другие нужды размер бюджета может превысить $800 млрд. При этом Конгресс может выступить за увеличение предложенной президентом суммы, отметил один из собеседников Reuters.

Среди приоритетных направлений расходов в рамках нового оборонного бюджета — строительство кораблей, развитие космических сил, модернизацию ядерной триады, сказал один из источников агентства.

По утверждению другого собеседника Reuters, Пентагон будет продолжать вкладывать средства в разработку оружия на случай потенциальных конфликтов с Россией и Китаем.

Ранее в Конгрессе США призывали Байдена пересмотреть ядерную политику страны.

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