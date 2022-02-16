В США не поверили сообщениям о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что сообщения России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

По ее словам, в настоящее время «нападение» РФ «возможно в любой момент» и ему будет предшествовать «сфабрикованный предлог, который Россия использует для вторжения», чем могут стать «утверждения о провокациях в Донбассе» и ложные сообщения государственных СМИ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов войны после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе–октябре 2021 года в районе нескольких населенных пунктов были обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, в том числе женщин, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

В ведомстве подчеркнули, что с апреля 2014 года украинские силовые структуры пренебрегают международными договоренностями и ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя вооружение, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры. Следствием таких ударов стали не только разрушенные жилые дома и социальные объекты, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, не принимающих участия в конфликте.