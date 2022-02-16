Кремль объявил дату встречи Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоятся 18 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что встреча пройдет в Москве.

Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ.

12 февраля президенты провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами.