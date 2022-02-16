Эрдоган предложил устроить трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности проведения трехсторонней встречи с участием российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Местом переговоров, по словам турецкого главы государства, могут стать Стамбул или Анкара. В настоящий момент остается получить положительный ответ от Путина, уточнил Эрдоган.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», — подчеркнул Эрдоган.

В дальнейшем Эрдоган хочет узнать о планах и мнении Путина на вероятную встречу во время телефонного разговора.

Примерных сроков встречи с участием президентов РФ, Турции и Украины сейчас нет.

«Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — заключил турецкий президент.

Ранее Mirror признала, что российского «вторжения» на Украину не произошло. В статье говорится, что источники в американской разведке предполагали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании — 16 февраля, но этого так и не случилось.

В свою очередь британское издание The Sun исправило свою статью, где прогнозировало «вторжение» России на Украину.