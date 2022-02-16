Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совбезе заявил о намерении США оспорить права России в Арктике 15:44
Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ 15:44
Польша готовится к наплыву беженцев из Украины 15:43
Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых... 15:43
Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог 15:42
Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов 15:42
Таиланд переименовал Бангкок 15:38
Хуснуллин заявил, что рост ключевой ставки угрожает строительству 15:38
Google нашла способ дать старым компьютерам новую жизнь 15:34
Зюганов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы 15:31

Эрдоган предложил устроить трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности проведения трехсторонней встречи с участием российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Местом переговоров, по словам турецкого главы государства, могут стать Стамбул или Анкара. В настоящий момент остается получить положительный ответ от Путина, уточнил Эрдоган.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», — подчеркнул Эрдоган.

В дальнейшем Эрдоган хочет узнать о планах и мнении Путина на вероятную встречу во время телефонного разговора.

Примерных сроков встречи с участием президентов РФ, Турции и Украины сейчас нет.

«Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — заключил турецкий президент.

Ранее Mirror признала, что российского «вторжения» на Украину не произошло. В статье говорится, что источники в американской разведке предполагали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании — 16 февраля, но этого так и не случилось.

В свою очередь британское издание The Sun исправило свою статью, где прогнозировало «вторжение» России на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть