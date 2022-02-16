Верховная рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра со странами СНГ.

На сайте парламента Украины говорится, что страна в течение 2014–2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

За принятие закона проголосовали 309 парламентариев, против — 5, воздержались — 15, отсутствовали на голосовании — 30.

Чтобы документ вступил в силу, его еще должен подписать президент Украины.

Антитеррористический центр стран СНГ был образован 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года решением Совета глав государств – участников СНГ было утверждено положение об Антитеррористическом Центре СНГ, установлении численности сотрудников и финансовом обеспечении деятельности.

Летом прошлого года Украина вышла из Соглашения с СНГ по защите прав потребителей.