В Польше пригрозили ответить на блокировку фондов Евросоюза

Польша может прекратить платить взносы в бюджет Европейского союза, если фонды ЕС будут закрыты для нее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра юстиции Польши Себастьяна Калету.

«Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет ставить под сомнение те политики Европейского союза, которые что-то стоят для поляков, которые негативно отражаются на польском бюджете», — добавил замминистра. Он отметил, что отказ от уплаты взносов будет выглядеть так, «чтобы нарушение польской конституции и законодательства ЕС в виде блокирования Польше средств польский бюджет мог себе компенсировать иным образом».

Суд ЕС отклонил в среду, 16 февраля, иски Венгрии и Польши о признании национального права верховенствующим над общеевропейским.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан намекнул о возможном выходе Венгрии из Евросоюза.

По словам венгерского премьера, если ЕС примет «неверное решение», то их дорога с Венгрией «разойдется в стороны».