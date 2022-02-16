Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совбезе заявил о намерении США оспорить права России в Арктике 15:44
Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ 15:44
Польша готовится к наплыву беженцев из Украины 15:43
Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых... 15:43
Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог 15:42
Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов 15:42
Таиланд переименовал Бангкок 15:38
Хуснуллин заявил, что рост ключевой ставки угрожает строительству 15:38
Google нашла способ дать старым компьютерам новую жизнь 15:34
Зюганов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы 15:31

В Польше пригрозили ответить на блокировку фондов Евросоюза

Польша может прекратить платить взносы в бюджет ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Польша может прекратить платить взносы в бюджет Европейского союза, если фонды ЕС будут закрыты для нее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра юстиции Польши Себастьяна Калету.

«Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет ставить под сомнение те политики Европейского союза, которые что-то стоят для поляков, которые негативно отражаются на польском бюджете», — добавил замминистра. Он отметил, что отказ от уплаты взносов будет выглядеть так, «чтобы нарушение польской конституции и законодательства ЕС в виде блокирования Польше средств польский бюджет мог себе компенсировать иным образом».

Суд ЕС отклонил в среду, 16 февраля, иски Венгрии и Польши о признании национального права верховенствующим над общеевропейским.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан намекнул о возможном выходе Венгрии из Евросоюза.

По словам венгерского премьера, если ЕС примет «неверное решение», то их дорога с Венгрией «разойдется в стороны».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть