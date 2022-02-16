В Киеве назвали условие для референдума по минским соглашениям

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила, что Киев может провести референдум по минским соглашениям. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский сам говорил о такой возможности.

«Президент предположил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — пояснила Верещук в эфире телеканала «1+1». Однако, как отметила вице-премьер Украины, пока нет информации о каких-либо серьезных обсуждениях этого вопроса и каком-либо детальном планировании подобного референдума.

При этом Верещук также указала, что ей ничего неизвестно о возможном давлении Запада на Киев по треку реализации минских соглашений. По ее мнению, союзники лишь предлагают Украине сесть за стол переговоров и начать диалог.

«Наши союзники предлагают садиться и разговаривать, в том числе напрямую с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru»), в том числе в разной модальности. Были разные модальности, которые предлагали нам западные партнеры, но заявить о прямом давлении я не могу», — подчеркнула Верещук.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили позиции Франции и Германии по невыполнению Киевом минских соглашений.